Таганрогский ансамбль ‘Огоньки’ стал лауреатом международного конкурса

В Москве прошел финал международного конкурса детского и молодёжного творчества «Art-Premium. People Awards». Участниками проекта стали более пяти тысяч детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Таганрог представлял хореографический ансамбль «Огоньки», сообщает сайт администрации города. Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, и творческий коллектив был отмечен кубками и дипломами «Лауреатов конкурса».