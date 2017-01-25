Таганрогский ансамбль ‘Огоньки’ стал лауреатом международного конкурса
В Москве прошел финал международного конкурса детского и молодёжного творчества «Art-Premium. People Awards». Участниками проекта стали более пяти тысяч детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Таганрог представлял хореографический ансамбль «Огоньки», сообщает сайт администрации города. Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, и творческий коллектив был отмечен кубками и дипломами «Лауреатов конкурса».
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