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ПРОИСШЕСТВИЯ

Таганрогский авиазавод проведет экспертизу обломков рухнувшего в Черное море ТУ-154

14:25 Среда, 28.12.2016

А сейчас новость, которую мы получили только что. «Интерфакс» сообщает, что фрагменты самолёта, в воскресенье разбившегося в Краснодарском крае, доставят для экспертизы в Ростовскую область. По данным агентства, ее будут проводить сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге. Ранее они уже исследовали обломки лайнера А-320, который потерпел крушение в Сочи в 2006-м году. Добавим, что сейчас части военного ТУ-154 свозят в ангар старого сочинского аэропорта.

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Таганрогский авиазавод проведет экспертизу обломков рухнувшего в Черное море ТУ-154

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