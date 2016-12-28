Таганрогский авиазавод проведет экспертизу обломков рухнувшего в Черное море ТУ-154

А сейчас новость, которую мы получили только что. «Интерфакс» сообщает, что фрагменты самолёта, в воскресенье разбившегося в Краснодарском крае, доставят для экспертизы в Ростовскую область. По данным агентства, ее будут проводить сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге. Ранее они уже исследовали обломки лайнера А-320, который потерпел крушение в Сочи в 2006-м году. Добавим, что сейчас части военного ТУ-154 свозят в ангар старого сочинского аэропорта.