Таганрогский художественный музей приглашает жителей Дона на вернисаж
Большой вернисаж к Год экологии в России представит Таганрогский художественный музей. В экспозиции — пейзажи отечественных живописцев 19, 20 и 21 веков. Завораживающие картины русской природы во все времена года продемонстрируют полотна Герасимова, Стожарова, Мыльникова, братьев Ткачевых. Добавим, выставка откроется в первый день февраля.
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