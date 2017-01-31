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ОБЩЕСТВО

Таганрогский художественный музей приглашает жителей Дона на вернисаж

17:51 Вторник, 31.01.2017

Большой вернисаж к Год экологии в России представит Таганрогский художественный музей. В экспозиции — пейзажи отечественных живописцев 19, 20 и 21 веков. Завораживающие картины русской природы во все времена года продемонстрируют полотна Герасимова, Стожарова, Мыльникова, братьев Ткачевых. Добавим, выставка откроется в первый день февраля.

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