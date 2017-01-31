Таганрогский художественный музей приглашает жителей Дона на вернисаж

Большой вернисаж к Год экологии в России представит Таганрогский художественный музей. В экспозиции — пейзажи отечественных живописцев 19, 20 и 21 веков. Завораживающие картины русской природы во все времена года продемонстрируют полотна Герасимова, Стожарова, Мыльникова, братьев Ткачевых. Добавим, выставка откроется в первый день февраля.