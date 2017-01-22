Таганрогский камерный оркестр Александра Гуревича отметил юбилей

На этой неделе муниципальный камерный оркестр, который является визитной карточкой Таганрога, отметил юбилей. За 25 лет музыкальный коллектив представил публике не только известную всем классику, но и незаслуженно забытые мелодии, а также стал первым исполнителем произведений многих современных композиторов.

В Таганроге чередой симфонических концертов отметили 25-летие муниципального камерного оркестра под управлением Александра Гуревича. На родине Чехова симфоническая музыка была популярна еще в 19 веке. Музыканты, объединенные Александром Николаевичем Гуревичем в конце XX столетия, продолжили традицию.

«Я была на первом концерте оркестра 25 лет назад, и до сих пор этот момент хранится в памяти. Вивальди закружил весь зал театра», — вспоминает старший научный сотрудник Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Алла Цымбал.

Эти кадры сняты в прошлом веке, во время первых выступлений оркестра. Сегодня кажется удивительным, что именно в переломный момент отечественной истории возникла потребность в настоящей музыке, но так оно и было.

«Оркестр создавался в начале 1990 годов, в это время, что греха таить, и с бюджетом были очень большие сложности. Это можно сравнить с определенным подвигом, ведь сколько красоты, сколько добра оркестр принес в жизнь города, как выросли сами музыканты — они же еще все преподаватели в школах, в музыкальном училище», — рассказывает директор Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко.

Сегодня оркестр Гуревича — непременный участник больших культурных событий в городе и выступает на разных площадках. Но его настоящий дом — Дворец Алфераки Таганрогского музея-заповедника.

«Мы по-настоящему сжились душой с этим залом, с людьми, которые ведут наши программы», — отмечает Александр Гуревич.

За эти годы исполнено сотни программ, которые услышали и жители Таганрога, и гости города, и меломаны в России и за рубежом, где оркестр выступал с концертами.

«Александр Николаевич Гуревич находит очень мудрый баланс между тем, что звучит везде, что знают все и гарантированно воспримут и задачами просветительскими, то есть представляет произведения малоизвестные», — поясняет доктор искусствоведения, профессор Александр Селицкий.

Вероятно, будет правильно сказать, что оркестр, талантливо выполняя свою просветительскую миссию, влияет на культурный климат в городе.

«Муниципальный камерный оркестр — это визитная карточка Таганрога. Великолепные музыканты, талантливые, очень инициативные и, конечно, очень творческие. За 25 лет воспитано много музыкантов, но, что еще более важно для города, воспитано огромное число слушателей и ценителей классической музыки», — комментирует председатель городской думы — глава Таганрога Инна Титаренко.

Торжества завершены, но уже через неделю, в День рождения Антона Павловича Чехова, оркестр даст большой концерт во Дворце Алфераки, а в начале февраля он отправится на гастроли в Луганск и Донецк, где музыкантов уже ждут.