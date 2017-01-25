Таганрогский ОМОН провел ‘Урок мужества’ для детей с ограниченными возможностями

Сотрудники ОМОНа управления Росгвардии Ростовской области провели «Урок мужества» для подростков с ограниченными возможностями.

На занятии бойцы разъяснили ребятам основные правила личной и общественной безопасности, рассказали о правилах поведения в публичных местах, на проезжей части и объектах транспорта. А кинологи познакомили юных гостей с некоторыми приемами дрессуры служебных собак.

Также ребята смогли увидеть образцы экипировки и огнестрельного оружия, состоящего на вооружении отряда. Воспитанники спецшколы с большим интересом посмотрели документальный фильм об истории создания и становления таганрогского ОМОНа и посетили экспозицию Музея боевой славы отряда.