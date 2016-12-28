‘Тагмет’ устроил для детей новогодний праздник

Новогоднюю сказку для детей устроил Таганрогский металлургический завод. Здесь и про своих малышей не забыли, и про подшефных. Конкурсы, подарки, интерактивные площадки, катание на новогоднем экспрессе — всё для того, чтобы дети почувствовали настоящее волшебство в канун любимого праздника.

Для того, чтобы смастерить такую новогоднюю детскую книгу-игрушку, у Натальи ушло всего три дня. На каждой странице есть двигающиеся элементы для развития моторики у детей. Каждый год Таганрогский металлургический завод устраивает среди своих сотрудников и их семей, а также подшефных (детского дома и нескольких городских школ) конкурс на новогоднюю поделку. Призы получили все участники. Тема в этом году — «Новогодняя сказка». Книга Натальи заняла первое место.

«Решила сделать в форме снеговика. Кроме того, что она сказочная, она еще и развивающая. Предназначена для детей маленького от года до трех лет», — рассказывает Наталья Понимаш.

Еще одна ежегодная традиция «Тагмета» — новогодние гулянья на заводской площади для сотрудников и их семей.

«Обычно у нас в гостях около 300-350 детей. Сегодня не исключение — тоже достаточно много детишек пришло из соседних школ, в том числе и с прилегающих территорий завода», — говорит начальник трубопрокатного цеха ПАО «Тагмет» Илья Шарафаненко.

На празднование металлургов завод всегда приглашает воспитанников детских домов и других подшефных организаций. Каждый год подшефные организации получают от завода подарки. Так в этом году Дом ребенка получил детскую мебель, детский дом №7 — сертификаты в кинотеатр и абонементы в бассейн.

«Нас часто приглашают на интересные развлекательные мероприятия. Мы получаем очень много внимания. Многие праздники празднуем вместе, получаем много подарков», — отмечает воспитатель центра помощи детям №7 Ольга Гришко.

Поздравляют заводчан Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники и главный герой наступающего года. Праздничная программа «Тагмета» — это песни, танцы, флешмобы, интерактивные игровые площадки, катание на новогоднем экспрессе и азотное шоу. Почта Деда Мороза — одна из самых популярных зон новогоднего праздника.

«Таганрогский металлургический завод устраивает такие мероприятия ежегодно. Посвящены они празднованию Нового года», — комментирует директор дирекции учета и отчетности ПАО «Тагмет» Тарас Никоненко.

Зеленые шарфы получают все маленькие участники новогоднего праздника «Тагмета». Это еще один символ 2017 года — Года экологии в России.