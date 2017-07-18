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ОБЩЕСТВО

Танкисты и артиллеристы на полигоне Кадамовский готовятся к «Армии-2017″

18:20 Вторник, 18.07.2017

Тренировки грандиозного показа боевой техники и международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2017″ стартовали сегодня на полигоне Кадамовский. Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработают танковые и артиллерийские подразделения. Мероприятие пройдет с 22 по 27 августа. Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя.

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