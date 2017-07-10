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ОБЩЕСТВО

Танкисты из Чечни проводят учения в Ростовской области

8:42 Понедельник, 10.07.2017

Танковый батальон мотострелкового соединения ЮВО прибыл из Чечни в Ростовскую область для проведения учений. Так военнослужащие уже приступили к выполнению контрольных стрельб штатным снарядом из Т-72Б3 на полигоне «Кузьминский».

Как сообщает сайт Министерства обороны России, в течение трех дней экипажи выполнят по три упражнения. Стрельбу им предстоит вести на ходу движущимся целям. В занятиях задействовано около 150 военных и более 30 единиц вооружения и военной техники.

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Танкисты из Чечни проводят учения в Ростовской области

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