Танкисты из Чечни проводят учения в Ростовской области

Танковый батальон мотострелкового соединения ЮВО прибыл из Чечни в Ростовскую область для проведения учений. Так военнослужащие уже приступили к выполнению контрольных стрельб штатным снарядом из Т-72Б3 на полигоне «Кузьминский».

Как сообщает сайт Министерства обороны России, в течение трех дней экипажи выполнят по три упражнения. Стрельбу им предстоит вести на ходу движущимся целям. В занятиях задействовано около 150 военных и более 30 единиц вооружения и военной техники.