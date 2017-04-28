В аэропорту «Платов» завершили строительство системы водоснабжения

Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Платов» завершено. В целом готовность объектов инженерной инфраструктуры сегодня составляет 65 процентов. Об этом накануне говорили в правительстве региона. По словам подрядчиков, уже выполнены строительно-монтажные работы по электроснабжению аэрогавани, введен в эксплуатацию газопровод. К ноябрю планируют проложить вторую линию связи. Более чем на половину готовы подъездные пути от трассы «Дон» и от Северного обхода.