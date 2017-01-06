Телекомпания ‘Дон-ТР’ стала лидером информационного вещания в регионе

Телерадиокомпания «Дон-ТР» вошла в новый год лидером информационного вещания в регионе. Аудитория радиослушателей на одной из наших FM-частот признана самой многочисленной, а выпуски телевизионных новостей впервые в истории оказались смотрибельней федеральных. За всеми этими рекордами — большая работа всего коллектива и, конечно, серьезное, техническое обновление.

Минувший год для нашей телерадиокомпании прошел под знаком больших перемен. Ровно в полночь 12 января Радио «Дон-ТР» начало вещание в формате FM. Сигнал стал доступен во всех городах и районах Ростовской области, на приграничных территориях Ставрополья, Кубани, Калмыкии и Волгоградской области, а еще в режиме онлайн.

«Сегодня утром, когда я включила приемник в 7 часов 10 минут, я невольно улыбнулась, потому что это замечательно — когда ты чего-то долго-долго ждешь и вот эта мечта сбывается», — призналась руководитель студии радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.

И это было только начало. Новым волнам был необходим новый интерьер. Гостей и ведущих программ стало больше, студию решили обновить. Весной Радиодом заиграл яркими красками. Для оформления государственной телерадиокомпании выбрали цвета российского флага.

В марте Радио «Дон-ТР» освоило еще одну частоту, с девизом «Первые о главном» начали вещание на «Маяке». Региональные выпуски новостей стали звучать в приемниках ростовчан, а также в ближайших городах и поселках. В октябре вещание началось и на волне «Вести FM». Аудитория стала самой многочисленной среди всех действующих на Дону радиостанций.

Не отставало и телевидение. Мы делали новости и сами стали ими: наши журналисты завоевали сразу несколько наград самых престижных всероссийских конкурсов, и рейтинги программы «Вести Дон» поднялись до самых высоких отметок за всю историю измерения.

«Вести. Дон» научились летать на квадрокоптере и запустили новый комплекс для прямых включений. С ноября эфир украсили кадры, снятые с высоты птичьего полета в формате HD. К станции спутникового вещания и специальному рюкзаку прибавился комплект для прямых эфиров «Дежеро Лайф Плюс». Таким могут похвастаться наши федеральные коллеги и ведущие мировые агентства. Он позволил нам первыми выдавать горячие новости в эфир.

Мы осваивали новое и бережно сохраняли старое. «Дон-ТР» начал собирать экспонаты для собственного музея радио и телевидения. От желающих подарить народные раритеты не было отбоя. Радиоприемники ламповые, батарейные, транзисторные, сейчас будущая коллекция уже насчитывает десятки экспонатов и у каждого есть своя история.

А за кадром наша большая телесемья переживала настоящий бэби-бум, сразу пять сотрудниц стали мамами, и большинство новорождённых — мальчики.

«Придумала имя я, потому что первого ребенка называл муж. Этот год стал успешным для ростовского футбола и все нас спрашивали: «Может быть, назовете Тимофеем?». Игрок ростовского клуба — Тимофей Калачев. Но назвали этим именем не в честь него, однако, вдруг его ждет будущее известного футболиста», — говорит редактор информационной программы «Вести. Дон» Ольга Аверьянова.

Репортерский микрофон временно отложила в сторону и Ангелина Галич. Летом в семье корреспондента случилось двойное счастье: на свет появились богатыри Лев и Александр. Что такое телевидение, малыши узнали с пеленок.

«Во мне родилась мама, но еще не умер журналист. Я вас смотрю с удовольствием, они смотрят со мной вместе. Помню, что когда я лежала в роддоме, была какая-то крупная пресс-конференция. Я сидела в столовой с огромным животом и смотрела, мне было интересно, соседки по палате просто с ума сходили. Так что я и мама, и журналист, а там куда потянет дальше — либо в новый декрет, либо в новый проект», — комментирует корреспондент информационной программы «Вести.Дон» Ангелина Галич.

Продуктивный и насыщенный, прожитый в прямом эфире и в самой гуще событий — таким запомнился нам 2016 год. Наступивший обещает быть не менее богатым на события и явления, и о самых важных и ярких из них наши зрители обязательно узнают первыми.