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ОБЩЕСТВО

Тепло близко: ростовские коты прилетели

12:12 Пятница, 03.02.2017

Ростовские коты предвещают потепление. Фото пушистых питомцев, которые живописно расселись по веткам дерева, разместили в виртуальной сети горожане. В комментариях под снимками интернет-пользователи с надеждой написали «В Ростов прилетели коты! Значит, весна уже близко!».

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