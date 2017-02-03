Тепло близко: ростовские коты прилетели
Ростовские коты предвещают потепление. Фото пушистых питомцев, которые живописно расселись по веткам дерева, разместили в виртуальной сети горожане. В комментариях под снимками интернет-пользователи с надеждой написали «В Ростов прилетели коты! Значит, весна уже близко!».
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