Торжественное построение и парад короблей: в Ростове отметят День ВМФ
Праздничные мероприятия начнутся в донской столице в воскресение, 30 июля, в 10:00. Об этом сообщает официальный сайт администрации Ростова-на-Дону. У памятника адмиралу Ушакову на набережной пройдет торжественное построение, вручение наград. В память о погибших по воде пустят венки. Жители донской столицы увидят утреннюю разводку судов. Проходя мимо набережной, они будут подавать звуковой сигнал.
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