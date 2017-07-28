Торжественное построение и парад короблей: в Ростове отметят День ВМФ

Праздничные мероприятия начнутся в донской столице в воскресение, 30 июля, в 10:00. Об этом сообщает официальный сайт администрации Ростова-на-Дону. У памятника адмиралу Ушакову на набережной пройдет торжественное построение, вручение наград. В память о погибших по воде пустят венки. Жители донской столицы увидят утреннюю разводку судов. Проходя мимо набережной, они будут подавать звуковой сигнал.