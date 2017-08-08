Транспортные карты жители донской столицы смогут приобрести в киосках «Ростдонпечати»
В ближайшее время транспортные карты можно будет приобрести в киосках «Ростдонпечати». Об этом сообщили в «Агентстве развития платежных систем».
«Карта будет доступна всем желающим. В ближайшее время ее можно будет приобрести в киосках ЗАО «Ростдонпечать», это более 100 пунктов по всему городу», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.
Напомним, планируется, что к концу месяца тарифы на проезд в ростовском транспорте вырастут. Одна поездка в автобусе или маршрутке будет стоить 25 рублей. При безналичной оплате — 20 рублей. В «Агентстве развития платёжных систем» отмечают, что к моменту повышения тарифов в продажу поступят и новые карты оплаты. Перечень адресов, где их можно будет приобрести, опубликуют на сайте агентства.
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