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ОБЩЕСТВО

Трассу из Ростова до Азова завтра перекроют из-за велогонок

17:55 Среда, 02.08.2017

Из-за велогонки финала Спартакиады частично перекроют трассу «Ростов-Азов». Движение в направлении выезда из донской столицы закроют с 8 до 16 часов. Водителям рекомендуют ехать в объезд — через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка. Для тех, кто будет направляться из Азова в Ростов, схема движения останется прежней.

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