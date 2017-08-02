Трассу из Ростова до Азова завтра перекроют из-за велогонок
Из-за велогонки финала Спартакиады частично перекроют трассу «Ростов-Азов». Движение в направлении выезда из донской столицы закроют с 8 до 16 часов. Водителям рекомендуют ехать в объезд — через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка. Для тех, кто будет направляться из Азова в Ростов, схема движения останется прежней.
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