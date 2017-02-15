Трудовой подвиг Якова Быкадорова прославил Ростовскую область

Телерадиокомпания «Дон-ТР» продолжает серию сюжетов посвященных 80-летию Ростовской области. В них мы рассказываем о людях, чья судьба неразрывно связана с донским краем, о тех, кто на протяжении всей своей жизни работает на благо региона.

Почётного жителя Ростовской области Якова Быкадорова земляки называют вторым Маресьевым. Ещё до Великой Отечественной войны он успел выучиться на формовщика-литейщика в Новочеркасском ремесленном училище. В войну, после освобождения родной станицы Новозолотовской в Семикаракорском районе, 18-летним добровольцем ушёл на фронт. Дрался с врагом под Донецком. После ранения — ампутация ноги, гангрена, ещё одна операция.

«Яков Иванович — легенда нашей истории. Он знает жизнь и оценивает её правильно. Мне иногда нужны его советы», — признается глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев.

Он вспоминает, на курсы механизаторов инвалида никто не хотел брать. Пришлось достать «Повесть о настоящем человеке»: «Если Маресьев летал без ног и громил врага, так неужели я трактором не смогу управлять?».

Он упорно шёл к своей цели — окончил курсы механизаторов в константиновском училище и стал трактористом. А после начались Всесоюзные соревнования, особенно дорогая награда — призовое место, признаётся семикаракорский Маресьев, которое занял в Узбекистане, в Каширской области, где соединяли Аму-Дарью с Сыр-Дарьей. В 1973 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

«Выучился на тракториста и начал работать. Мама была домохозяйкой, так как он решил всем доказать, что сможет на одной ноге обеспечить семью и вырастить нас», — рассказывает дочь Якова Быкадорова Валентина Ференец.

В год 80-летия родной Ростовской области 92-летний Яков Быкадоров, искренне говорит: «Я сколько времени прожил в этой области, всегда стремился всё время делать всё на отлично. По своей специальности много сделал для того, чтобы наша область жила и расцветала. Нашёл специальность мелиоратора, планировал площади всей области, прошёл от и до на тракторе».

У него есть давняя мечта, которую очень хочет воплотить в жизнь. Это появление сахарного завода, который так необходим нашему региону.

«Я бы жизнь отдал, чтобы построить сахарный завод. Зачем нам из Семикаракорска возить в Краснодарский край за 600 километров, если мы в радиусе 200 километров в Ростовской области могли возить эту свеклу», — задается вопросом Герой Социалистического труда, почётный житель Ростовской области Яков Быкадоров.

Он искренне верит, что его опыт и знания будут и впредь востребованы, а активности ему не занимать.