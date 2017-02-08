Центр компетенций создадут в Ростове для экспертизы проектов по благоустройству
Экспертизой эскизных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств займется Центр компетенций. Как сообщает сайт правительства региона, на базе ДГТУ создадут лабораторию, в которой будут работать квалифицированные специалисты.
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