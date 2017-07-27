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ОБЩЕСТВО

Центральная часть дороги на проспекте Стачки почти готова

12:14 Четверг, 27.07.2017

Центральная часть путепровода на проспекте Стачки почти готова. В ближайшее время движение по этому отрезку должно быть возобновлено. Оставшийся третий — южный участок дороги — планируют отремонтировать досрочно — до 1 сентября. По контракту, срок завершения реконструкции объекта — 31 октября.

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