Центральная часть дороги на проспекте Стачки почти готова
Центральная часть путепровода на проспекте Стачки почти готова. В ближайшее время движение по этому отрезку должно быть возобновлено. Оставшийся третий — южный участок дороги — планируют отремонтировать досрочно — до 1 сентября. По контракту, срок завершения реконструкции объекта — 31 октября.
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