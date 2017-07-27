Центральная часть дороги на проспекте Стачки почти готова

Центральная часть путепровода на проспекте Стачки почти готова. В ближайшее время движение по этому отрезку должно быть возобновлено. Оставшийся третий — южный участок дороги — планируют отремонтировать досрочно — до 1 сентября. По контракту, срок завершения реконструкции объекта — 31 октября.