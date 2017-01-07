Тысяча юных жителей Дона посетили губернаторскую рождественскую ёлку

В Ростове-на-Дону рождественская губернаторская ёлка собрала тысячу маленьких дончан со всего региона. Празднество провели в музыкальном театре. Его артисты подготовили постановку о рождении младенца Иисуса, а также показали самые яркие номера из других спектаклей.

С поздравлениями выступили губернатор Ростовской области Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Добавим, на рождественскую ёлку были приглашены ученики воскресных школ, воспитанники казачьих кадетских корпусов, дети из неполных и семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.