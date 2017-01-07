Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Тысяча юных жителей Дона посетили губернаторскую рождественскую ёлку

17:06 Суббота, 07.01.2017

В Ростове-на-Дону рождественская губернаторская ёлка собрала тысячу маленьких дончан со всего региона. Празднество провели в музыкальном театре. Его артисты подготовили постановку о рождении младенца Иисуса, а также показали самые яркие номера из других спектаклей.

С поздравлениями выступили губернатор Ростовской области Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Добавим, на рождественскую ёлку были приглашены ученики воскресных школ, воспитанники казачьих кадетских корпусов, дети из неполных и семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Еще темы рубрики

голубев
07 января 2017
Тысяча юных жителей Дона посетили губернаторскую рождественскую ёлку
гуляния
07 января 2017
Сотни ростовчан у главной елки города увидели ‘Рождественское чудо’
05 января 2017
Ростовчан приглашают на новогодние представления и гуляния
05 января 2017
Театральная школа Волгодонска представила спектакль ‘Время новогодних чудес’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.