Тысяча юных жителей Дона посетили губернаторскую рождественскую ёлку
В Ростове-на-Дону рождественская губернаторская ёлка собрала тысячу маленьких дончан со всего региона. Празднество провели в музыкальном театре. Его артисты подготовили постановку о рождении младенца Иисуса, а также показали самые яркие номера из других спектаклей.
С поздравлениями выступили губернатор Ростовской области Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Добавим, на рождественскую ёлку были приглашены ученики воскресных школ, воспитанники казачьих кадетских корпусов, дети из неполных и семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.
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