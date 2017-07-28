Уборку зерновых в донском колхозе имени Шаумяна завершили парадом комбайнов

Донские хлеборобы ставят рекорды. Как говорят селяне, в этом году всё вовремя — и дожди, и солнце. В битве за урожай помогают и удобрения, и новая техника.

Сквозь пыль, под палящим солнцем, стройным караваном по полю идут главные сельхозпомощники — 16 современных комбайнов. Парад машин завершает уборку зерновых культур в колхозе имени Шаумяна. Здесь удалось собрать рекордный урожай — 32 тысячи тонны зерна.

Урожайность составила почти 72 центнера с гектара. Это на 30 процентов лучше прошлогоднего результата. Значительную роль в таком успешном сезоне сыграла и многолетняя обработка земли органическими удобрениями.

«Конечно, от органики есть отдача, но это ощущается не сразу — не в тот же год и дажен не на следующий год. Сегодня мы начали получать плоды от этого труда. Кроме того, агрономы предложили применить осенью и весной новые технологические операции, и я согласился», — рассказал руководитель хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Хачатур Поркшеян.

В регионе же уборка зерновых продолжается. Всего в Ростовской области рассчитывают собрать не менее 9 миллионов тонн зерна. На этом работы не закончатся. Сельхозпроизводители уже ждут урожая кукурузы и подсолнечника.