Учащиеся ростовской школы примерили на себя роли сапёров и разведчиков
Ростовскую Свято-Георгиевскую православную школу превратили в военный штаб. Правда всего на 33 часа и в виде игры. Ученики примерили на себя роли сапёров, караульных, разведчиков, медсестёр и даже снайперов. После распределения обязанностей ребят погрузили в настоящую армейскую атмосферу. По словам руководства учебного заведения, игра нацелена на военно-патриотическое воспитание и проводятся ее уже в третий раз.
«Задача деловой игры — максимально приблизить ребят к жизни солдата. Такие мероприятия помогают дисциплинировать детей. Кроме того, они проводятся и в рамках повышения физической культуры среди школьников. Они все это прорабатывают, проживают и пропускают через себя», — пояснила директор Свято-Георгиевской православной школы Нина Лукашевская.
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