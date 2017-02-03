Учащиеся ростовской школы примерили на себя роли сапёров и разведчиков

Ростовскую Свято-Георгиевскую православную школу превратили в военный штаб. Правда всего на 33 часа и в виде игры. Ученики примерили на себя роли сапёров, караульных, разведчиков, медсестёр и даже снайперов. После распределения обязанностей ребят погрузили в настоящую армейскую атмосферу. По словам руководства учебного заведения, игра нацелена на военно-патриотическое воспитание и проводятся ее уже в третий раз.

«Задача деловой игры — максимально приблизить ребят к жизни солдата. Такие мероприятия помогают дисциплинировать детей. Кроме того, они проводятся и в рамках повышения физической культуры среди школьников. Они все это прорабатывают, проживают и пропускают через себя», — пояснила директор Свято-Георгиевской православной школы Нина Лукашевская.