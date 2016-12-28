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ОБЩЕСТВО

Учащихся ростовского лицея №14 временно перевели в школу №83

11:59 Среда, 28.12.2016

Правда это касается только учеников начальных классов. Напомним, чуть больше недели назад в учебном заведении с экономическим уклоном произошёл пожар. Как программе «ВЕСТИ.Дон» рассказала директор лицея, сейчас в здании ведутся ремонтные работы. Новую мебель планируют завезти после Нового года.

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