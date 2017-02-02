Участник Сталинградской битвы Михаил Наганёв вспоминает те страшные дни

Сегодня в Ростовской области вспоминают Сталинградскую битву. В феврале 43-го завершилось сражение, которое стало одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. С каждым годом всё меньше остается свидетелей событий того времени. Один из тех, кто отстоял Сталинград — Михаил Наганёв. Он живет в Новочеркасске.

«Медаль Ордена доблести. Это я получил за спасение летчика», — показывает награду ветеран Великой Отечественной войны Михаил Наганёв.

Его пиджак обвис под тяжестью орденов и медалей, и за каждой из многочисленных наград -своя история. Отсчёт боевого пути Михаил Наганёв начал 22 июля 1941-го. В первый день войны он добровольцем ушел на фронт и попал в кавалерийскую дивизию.

«Наш дивизион на конной тяге артиллерийский включили, и мы с ним начали войну с подмосковных лесов. Сначала был связистом, потом перевели в разведку командиром отделения и присвоили звание ефрейтора», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Михаил Наганёв.

Потом были сражения под брянскими лесами, освобождение Калуги, многочисленные ранения, но самые страшными, признается ветеран, были те кровавые 200 дней под Сталинградом. Сначала дивизия Наганёва била врага на берегах Дона и Волги, а затем — в самом осажденном городе.

«Восемь суток без пищи, воды, боеприпасы закончились, перевязывали раненых, рвали на себе белье, боеприпасы на исходе. Потом выходили из окружения, я вывел семь человек и предателя, я его раньше зафиксировал, потом его в Калаче судили», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Михаил Наганёв.

Это было самое крупное сухопутное сражение за всю историю Великой Отечественной. Михаил Яковлевич чудом остался в живых. По всем документам значился погибшим, его имя даже нанесли на памятную стелу. Но бравый разведчик дошел до Белоруссии, и даже участвовал в Параде Победы. Ему выпала особая миссия.

«Мы готовили коней, Николай Федорович делал выездку в манеже, на в моей конюшне они стояли. Потом ехал Жуков, Рокоссовский и их адъютанты — четыре коня. Я когда смотрю — едут, говорю: это мои лошадки, я их гладил руками», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Михаил Наганёв.

Сегодня, в день годовщины победы в Сталинградской битве, Михаил Яковлевич вспоминает погибших товарищей. Из того сражения живыми вышли лишь 150 бойцов бригады Наганёва. Имена всех сослуживцев пожилой разведчик до сих пор помнит наизусть.