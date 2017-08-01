Участники автопробега «Берлин-Москва» прибыли в Ростов

Сегодня участники автопробега «Берлин-Москва» сделали остановку в донской столице. Они начали свой путь в столице Германии в конце июля. За три недели планируется посетить 45 российских городов.

В Ростове гости из Германии возложили цветы к мемориалу павшим войнам на площади Карла Маркса. Их в донской столице ждет достаточно обширная культурная программа, в которую, например, входит прогулка на теплоходе по Дону и посещение различных памятных мест.