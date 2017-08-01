Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Участники автопробега «Берлин-Москва» прибыли в Ростов

22:00 Вторник, 01.08.2017

Сегодня участники автопробега «Берлин-Москва» сделали остановку в донской столице. Они начали свой путь в столице Германии в конце июля. За три недели планируется посетить 45 российских городов.

В Ростове гости из Германии возложили цветы к мемориалу павшим войнам на площади Карла Маркса. Их в донской столице ждет достаточно обширная культурная программа, в которую, например, входит прогулка на теплоходе по Дону и посещение различных памятных мест.

Еще темы рубрики

01 августа 2017
Участники автопробега «Берлин-Москва» прибыли в Ростов
01 августа 2017
Бурых капуцинов ростовского зоопарка поселили в металлическую сферу
01 августа 2017
«Мобильный репортер» Дон-ТР во всероссийском конкурсе набрал наибольшее количество голосов
01 августа 2017
Очередной рейс МЧС доставил тяжелобольных пациентов из Ростова в Москву

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Захар 01.08.2017

по бездорожью и разгильдяйству?