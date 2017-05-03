Участники автопробега в память 112-й Башкирской кавалерийской дивизии прибыли в Белую Калитву

Участники автопробега в память 112-й Башкирской кавалерийской дивизии добрались до Ростовской области. Сегодня, 3 мая, они прибыли в Белую Калитву, чтобы возложить цветы к мемориалу Высота Героев. Здесь зимой 1943-го года героически держали оборону 33 бойца 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, все они погибли. Белая Калитва — это только один из пунктов, автопробег практически полностью повторяет путь дивизии в которой служило больше 70 Героев Советского Союза. Ранее участники останавливались в станице Облиевской и в Морозовске. Завершится автопробег завтра, 4 мая, на мемориале 13-ти Героям Советского Союза в Тарасовском районе. Символом автопробега стала точная копия Знамени дивизии, а сам маршрут посвящен 75-летию со дня её основания.