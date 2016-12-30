Участники спектакля ‘Мастер и Маргарита’ получили благодарственные письма
29 декабря малом зале заседаний Ростовской-на-Дону городской Думы 32 участника театральной постановки «Мастер и Маргарита» наградили благодарственными письмами.
Напомним, ранее бизнесмены и руководители предприятий, общественные и политические деятели донской столицы примерили на себя роли персонажей этого произведения. Режиссер спектакля — Дмитрий Голубецкий. Постановка прошла 26 ноября на сцене театра имени Горького.
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