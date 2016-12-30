Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Участники спектакля ‘Мастер и Маргарита’ получили благодарственные письма

10:59 Пятница, 30.12.2016

29 декабря малом зале заседаний Ростовской-на-Дону городской Думы 32 участника театральной постановки «Мастер и Маргарита» наградили благодарственными письмами.

Напомним, ранее бизнесмены и руководители предприятий, общественные и политические деятели донской столицы примерили на себя роли персонажей этого произведения. Режиссер спектакля — Дмитрий Голубецкий. Постановка прошла 26 ноября на сцене театра имени Горького.

Еще темы рубрики

30 декабря 2016
В Шахтах состоялся бал ‘Юности кадетская звезда’
30 декабря 2016
Участники спектакля ‘Мастер и Маргарита’ получили благодарственные письма
30 декабря 2016
Обновленный Дом культуры открыли в Шолоховском районе
29 декабря 2016
В Ростове открылась бесплатная выставка ‘Птица, зовущая зарю’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.