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ОБЩЕСТВО

Участников водной экспедиции «Голубое ожерелье России» ждут сегодня в Ростове

7:36 Пятница, 21.07.2017

Частью «Голубого ожерелья России» станет донская столица. Участников экспедиции сегодня на катерах ждут в Ростове. Всероссийская акция посвящена Году экологии и памяти адмирала Федора Ушакова. Путешественники по воде идут из Санкт-Петербурга и финишируют в Севастополе — накануне Дня военно-морского флота. Маршрут охватывает большую часть «Золотого кольца». Это своего рода исследование покажет слабые места водного туризма и должно привлечь внимание к его развитию в еропейской части страны, пояснил один из организаторов Владимир Бурлаков.

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