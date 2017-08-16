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ОБЩЕСТВО

Ученые ДГТУ на форуме изобретателей в Японии взяли золото и бронзу

16:20 Среда, 16.08.2017

Ученые ДГТУ презентовали свои разработки на крупнейшем международном изобретательском форуме в Токио. Как сообщили в пресс-службе вуза, работы были отмечены золотой и бронзовой медалями.

Так заведующий кафедрой «Основы конструирования машин», доцент Игорь Мирошниченко представил средства измерений для диагностики конструкционных материалов и изделий. Этой работе присудили золото.

Профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ Ирина Черунова и аспирант Светлана Князева стали бронзовыми призерами форума. Они разработали противотепловое снаряжение для спасателей.

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