Ученые ДГТУ на форуме изобретателей в Японии взяли золото и бронзу

Ученые ДГТУ презентовали свои разработки на крупнейшем международном изобретательском форуме в Токио. Как сообщили в пресс-службе вуза, работы были отмечены золотой и бронзовой медалями.

Так заведующий кафедрой «Основы конструирования машин», доцент Игорь Мирошниченко представил средства измерений для диагностики конструкционных материалов и изделий. Этой работе присудили золото.

Профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ Ирина Черунова и аспирант Светлана Князева стали бронзовыми призерами форума. Они разработали противотепловое снаряжение для спасателей.