Ученые ДГТУ на форуме изобретателей в Японии взяли золото и бронзу
Ученые ДГТУ презентовали свои разработки на крупнейшем международном изобретательском форуме в Токио. Как сообщили в пресс-службе вуза, работы были отмечены золотой и бронзовой медалями.
Так заведующий кафедрой «Основы конструирования машин», доцент Игорь Мирошниченко представил средства измерений для диагностики конструкционных материалов и изделий. Этой работе присудили золото.
Профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ Ирина Черунова и аспирант Светлана Князева стали бронзовыми призерами форума. Они разработали противотепловое снаряжение для спасателей.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.