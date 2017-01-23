Ученые ДГТУ разрабатывают спецкомплекс для пациентов с травмами суставов

Облегчить восстановление после травм и операций на коленных суставах — такую задачу поставили себе инженеры ДГТУ и создали биомехатронный комплекс реабилитации пациента. Ростовский тренажер уже обгоняет европейские и американские аналоги по цене и особому функционалу.

«У нас есть эргономичное кресло, электродвигатель, здесь будет привод», — рассказывает магистрант, автор проекта «Биомехатронный комплекс реабилитации пациента» Павел Скубак.

Это называется биомехатронный комплекс реабилитации пациента. Стартап, придуманный инженерами ДГТУ. Павел Скубак — магистрант университета — автор видимой части проекта.

«Это тема магистерской диссертации, над которой мы работаем уже второй год», — говорит магистрант, автор проекта «Биомехатронный комплекс реабилитации пациента» Павел Скубак.

Смысл аппарата в том, чтобы облегчить процесс восстановления людей, перенесших травмы и операции на коленных суставах. Тренажер обрабатывает биоэлектрические сигналы, исходящие от мышц, и корректирует механические нагрузки.

«Принцип тренировки состоит в том, что конечность сгибается и фиксируется на непродолжительный срок под строго определенным углом, затем возвращается в исходное положение», — поясняет магистрант, автор проекта «Биомехатронный комплекс реабилитации пациента» Павел Скубак.

Возникшая в стенах ДГТУ идея нашла поддержку у ростовских врачей. Медицинский университет, имеющий лицензию на бесплатную пересадку коленных суставов, обеими руками «за» стартап. В месяц ортопеды-хирурги РостГМУ делают более сотни операций, которые оборачиваются долгим и болезненным восстановлением.

«Этот комплекс предусматривает попытку выявить причину, при которой возникает этот болевой синдром, и позволяет, выявив эту причину, воздействовать на нее», — комментирует профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РостГМУ Владимир Скилинда.

Что-то подобное есть за рубежом, например, швейцарцы создали экзоскелет для исследований и тренировок, но их RT600 стоит сотни тысяч долларов, а гораздо более дешевые американские варианты обладают минимальным функционалом. Ростовский аналог помимо дешевизны предполагает заметную экономию людских ресурсов.

«У нас уже будут заложены специфические данные по конкретному индивидуальному пациенту, и система на основе данных сможет динамически выдавать коррекцию к программе реабилитации. Это избавит врачей от непосредственного надзора в процессе реабилитации», — комментирует руководитель ресурсного центра робототехники ДГТУ, к.т.н., руководитель проекта «Биомехатронный комплекс реабилитации пациента» Алексей Лысенко.

Со своим изобретением группа инженеров участвовала в нескольких конкурсах, итогом стало первое место в смотре «Донская сборка». Ребята заручились финансовой поддержкой «Регионального центра инновационного развития». Денег из «Единого регионального центра инновационного развития» изобретатели из ДГТУ ждут в ближайшие дни, и если средство поступят без задержек, авторы проекта обещают готовый прототип к концу марта.