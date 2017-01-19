Ученые Дона разрабатывают спецкомплекс для пациентов с травмами суставов
Уникальный автоматизированный комплекс для реабилитации пациентов с травмами коленных суставов разрабатывают донские ученые. Это совместный проект Донского государственного технического и Ростовского государственного медицинского университетов.
В случае успеха изобретение можно будет адаптировать и для других суставов, сообщает пресс-служба ДГТУ. Предполагается, что технология позволит больному быстро пройти поэтапное восстановление. Ученые ставят целью заменить на российском рынке дорогостоящие и дефицитные зарубежные аналоги реабилитационных тренажеров.
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