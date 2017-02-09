Ученые РАН обсудили проблему соленой воды в Дону и Азовском море

Сегодня сотрудники Южного научного центра завершили экспедицию по Азовскому морю. В этот раз перед учеными стояла задача — найти ответ на вопрос, почему некоторые виды рыб мигрируют в пресные водоемы. Это отчетливо показали исследования последних лет — в акватории значительно увеличилось количество морских обитателей и сократилось пресноводных.

Шаланды полные кефали у берега Таганрога — не фантастика, а один из научных прогнозов. Кефаль и еще одна морская рыба — камбала — уже обнаружены в Таганрогском заливе специалистами Южного научного центра Российской академии наук. Все потому, что Азовское море из-за катастрофического недостатка пресной воды в Дону заполнилось соленой черноморской водой больше, чем на три четверти.

«Нам показывают по телевизору — 50 кораблей стоят в устье Дона неделю-две без движения — это говорит о том, что в Дону нет воды. Это возникло не сегодня. Этот процесс идет уже 10 лет и будет нарастать, нарастать, нарастать», — говорит председатель Южного научного центра Российской академии наук Геннадий Матишов.

Такой вывод ученые ЮНЦ РАН сделали на основании экспедиций и исследований, которые проводят круглый год. Сегодня на конференции специалисты говорят, что мы только в начале 60-летнего природного периода обмеления реки. Но деятельность человека может сделать этот процесс необратимым. Азовское море может стать соленым, а может исчезнуть совсем. Сегодня его сравнивают с погибшим Аральским в Казахстане. И проводят аналогии — пресноводные виды начинают в буквальном смысле искать места, где глубже, но не значит лучше.

«Рыба живет там, где ей лучше. Она является доступной для промысла, поэтому некоторые виды могут быть выловлены — лещ, тарань», — говорит заведующая отделом водных биологических ресурсов Южного научного центра Российской академии наук Елена Пономарёва.

Обмеление и осолонение Дона — скрытая угроза для жителей региона. Количество соли в низовьях уже превышает допустимый показатель в 10 раз. А значит, все острее встает проблема питьевой воды.

«Кубанская вода идет в Маныч. Нужно посмотреть, есть ли излишки на Кубани, а они наверняка есть, и постараться запустить их сюда, в дельту Дона», — говорит председатель ЮНЦ РАН Геннадий Матишов.

Но, пожалуй, самым простым и экономически выгодным решением проблемы пополнения запасов пресной воды Дона могут стать несколько снежных зим — таких, как сейчас.