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ОБЩЕСТВО

Ученые ЮФУ займутся исследованием восточных стран

12:23 Вторник, 17.01.2017

Южный федеральный университет займется исследованием восточных стран. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Макрорегион Евразия — модели сотрудничества и конфронтации», который прошел в Ростове.

Главные тенденции геополитики в Азии обсуждали ученые из Екатеринбурга, Москвы и Ростова. До сих пор в университете ученые не занимались востоковедением, но теперь начало положено, утверждают специалисты.

«Мы как ученые всегда нацелены на издание монографического труда, но на данный момент хотим просто оценить возможности того, что можем сделать. Это первый шаг, заявка на исследование этой темы в университете», — пояснила директор научного центра Южного федерального университета Вероника Цыбенко.

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Наталья 17.01.2017

У меня простой вопрос: как собираются заниматься востоковедением, если в ЮФУ не изучается ни один восточный язык (лишь английский, немецкий, испанский и французский). Весьма «бедный» список языков.