Ученые ЮНЦ РАН с борта ледокола следили за птицами и изучали воду

Ледокол «Капитан Демидов» вернулся из научной экспедиции. Донские ученые исследовали акватории дельты Дона, Азовского моря и Керченского пролива. Специалисты взяли пробы воды для изучения ее состава, а также провели наблюдения за птицами. Исследователям было важно знать, когда происходит миграция пернатых с Черного и Средиземного морей и определить ее условия. В будущем в Южном научном центре для этого будут использовать спутниковые передатчики.