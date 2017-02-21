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ОБЩЕСТВО

Ученые ЮНЦ РАН с борта ледокола следили за птицами и изучали воду

15:13 Вторник, 21.02.2017

Ледокол «Капитан Демидов» вернулся из научной экспедиции. Донские ученые исследовали акватории дельты Дона, Азовского моря и Керченского пролива. Специалисты взяли пробы воды для изучения ее состава, а также провели наблюдения за птицами. Исследователям было важно знать, когда происходит миграция пернатых с Черного и Средиземного морей и определить ее условия. В будущем в Южном научном центре для этого будут использовать спутниковые передатчики.

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