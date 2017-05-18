Ученый: «Захоронение на Станиславского может быть частью некрополя»
Сегодня утром на пересечении улиц Станиславского и проспекта Соколова обнаружили страшную находку. Во время проведения работ по реконструкции дороги строители наткнулись на человеческий скелет. Останки находились на небольшой глубине — не более полутора метров. Точной информации о времени захоронения пока нет.
В социальных сетях по этому поводу разгорелась настоящая дискуссия. Одни считают, что эта могила появилась здесь в 1990 годы, другие пишут о захоронении времен Великой Отечественной войны. Свои предположения высказали и донские историки.
«Судя по тем данным, которые я получил, это остатки некрополя, то есть города мертвых, кладбища. Памятника археологии, который называется Ростовское городище. Это городище было в 1-3 веках нашей эры. Его большую часть уничтожили при строительстве Ворошиловского моста, железной дороги в конце 19 — начале 20 века, реконструкции Набережной», — пояснил доцент кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ Андрей Бойко.
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Если учесть уровни грунтов «Набережная» — «Станиславского» то ясно, что археолог «перегнул». Захоронения, кладбища, города мёртвых, с очень древних времён, люди устраивали на возвышенностях, а не на берегах рек. А вообще то в наше время по костям определяется время захоронения с довольно большой точностью. Судебно- медицинские эксперты скажут своё слово.