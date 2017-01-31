Указатель к ЧМ-18 с ошибкой в Ростове обещали оперативно заменить
Ошибку на указателе от Ростова до городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, устранят в ближайшее время. Об этом «Дон-ТР» сообщили в оргкомитете «Россия-2018″. Сейчас на знаке недостоверная информация о расстоянии от Ростова до Екатеринбурга.
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