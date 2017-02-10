Украина планирует провести стрельбы из ‘Буков’ вблизи границы с Крымом

Министерство обороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1″ в Херсонской области, вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным издания, учения должны пройти на полигоне «Ягорлык», однако, дата их проведения пока не известна.