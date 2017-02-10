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ОБЩЕСТВО

Украина планирует провести стрельбы из ‘Буков’ вблизи границы с Крымом

16:24 Пятница, 10.02.2017

Министерство обороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1″ в Херсонской области, вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным издания, учения должны пройти на полигоне «Ягорлык», однако, дата их проведения пока не известна.

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