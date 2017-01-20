Украинские военные провели инспекцию на территории Ростовской области

Украинские военные проинспектировали Южный военный округ. Проверку провели в том числе и на военных объектах в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. Как говорится в сообщении, международная инспекционная группа, в которую вошли также представители Дании и Канады, не обнаружила в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил России, подлежащей предварительному уведомлению.