Украинские военные провели инспекцию на территории Ростовской области
Украинские военные проинспектировали Южный военный округ. Проверку провели в том числе и на военных объектах в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. Как говорится в сообщении, международная инспекционная группа, в которую вошли также представители Дании и Канады, не обнаружила в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил России, подлежащей предварительному уведомлению.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
4 Августа (=
Ребята, вы совсем непрофи там уже остались?