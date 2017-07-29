Улицу Обороны и переулок Островского в Ростове частично перекроют для проезда машин
Из-за реконструкции улицы Станиславского на неделю частично перекроют улицу Обороны и переулок Островского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.
Проезд будет закрыт с 18 по 25 августа на участке ул. Обороны от пр. Буденновский до пер. Островского и по пер. Островского на участке от ул. Обороны до ул. Станиславского.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.