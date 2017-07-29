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ОБЩЕСТВО

Улицу Обороны и переулок Островского в Ростове частично перекроют для проезда машин

15:22 Суббота, 29.07.2017

Из-за реконструкции улицы Станиславского на неделю частично перекроют улицу Обороны и переулок Островского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Проезд будет закрыт с 18 по 25 августа на участке ул. Обороны от пр. Буденновский до пер. Островского и по пер. Островского на участке от ул. Обороны до ул. Станиславского.

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