Улицы Еременко и Думенко в Ростове останутся без света
Сегодня, 27 января, две улицы Ростова в мороз останутся без света. Эта вынужденная мера связана с проведением плановых работ, сообщили в администрации южной столицы со ссылкой на городские электрические сети. Два дома по улице Еременко — №№ 81/1, 81/6 — отключат от света с 13 до 16 часов, а до 17 часов электричества не будет в домах №№ 13, 13/1, 13б, 13в, 13г, 13д, 15, 15б по улице Думенко.
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