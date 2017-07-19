Уникальные мини-поделки из дерева создает донской мастер Юрий Хрыкин

Через некоторое время брусок превратится в изящную вазу. В руках опытного мастера Юрия Хрыкина древесина любой породы получает вторую жизнь. Столовые приборы, сувениры, целые игровые композиции и даже уникальные поделки размером чуть больше спичечной головки. Кажется, что специалисту с полувековым опытом подвластно буквально все. Уроженец Целинского района Юрий Андреевич понял, что будет работать с деревом еще в пятилетнем возрасте.

«Заинтересовался этим делом с 1943 года. Помню, когда немца погнали с нашей страны, по весне вышли на улицу две бабушки и дедушка. Старичок тогда сказал: «Эх, и присесть негде», — вспоминает мастер по дереву Юрий Хрыкин.

В 16 лет в Ростове Юрий Хрыкин меньше, чем за год обучился основам деревообработки. Но, мужчина признается, тонкости мастерства он узнал у стариков в родной деревне. Большую часть жизни Юрий Андреевич проработал в строительстве — из под его станков выходили двери, сани, столы и, конечно же, скамейки. Их он вместе с другом развозил пожилым людям.

Первая миниатюрная работа родилась в 1974 году. От заготовок оставались отходы и захотелось сделать что-то полезное. С тех пор крохотные изделия — репертуар постоянный. Супруга Валентина всегда поддерживает, а иногда и подсказывает.

«Бывает принесет, покажет, а я ему возьму и нарисую, как художник», — говорит Валентина Хрыкина.

На создание одной мини-работы на станке уходит не больше двух часов. Затем поделка должна подсохнуть, а позже ее покрывают лаком. В работе мастер используют инструменты собственного изготовления. Возможно, в этом и заключается секрет необычных изделий ростовского левши.

Дети в свое время тоже увлеклись мастерством. В домашнем музее можно встретить поделки сыновей, но у них с возрастом интерес пропал. А вот внуки сейчас с удовольствием играют и учатся, говорит Юрий Андреевич. Особый интерес проявляет внучка, так что возможно через несколько лет дело Юрия Хрыкина перейдет в женские руки.