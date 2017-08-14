Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Управление по делам ГО и ЧС: на территории Ростова купаться можно только на трех пляжах

15:00 Понедельник, 14.08.2017

Отдыхать и купаться в Ростове можно только на трех пляжах. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. Годными признали пляж «Дружба» в Ворошиловском районе, карьер на Пескова и пляжную зону на Зеленом острове. А вот Ростовское море, Цыганское озеро, Сурб-Хач, Гремучка санитарный контроль не прошли. Кроме того, они не оборудованы для купания, там нет постов медиков и спасателей. Также закрыт на реконструкцию городской пляж на левом берегу Дона. С начала купального сезона на водоемах донской столицы утонули три человека, в том числе один ребенок.

Еще темы рубрики

14 августа 2017
В сентябре из-за велосоревнований перекроют трассу «Ростов-Азов»
14 августа 2017
Со вторника по пятницу сотни ростовчан останутся без света
14 августа 2017
За 7 месяцев на Дону трудоустроили больше 16 тысяч подростков
14 августа 2017
Управление по делам ГО и ЧС: на территории Ростова купаться можно только на трех пляжах

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.