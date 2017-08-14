Управление по делам ГО и ЧС: на территории Ростова купаться можно только на трех пляжах

Отдыхать и купаться в Ростове можно только на трех пляжах. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. Годными признали пляж «Дружба» в Ворошиловском районе, карьер на Пескова и пляжную зону на Зеленом острове. А вот Ростовское море, Цыганское озеро, Сурб-Хач, Гремучка санитарный контроль не прошли. Кроме того, они не оборудованы для купания, там нет постов медиков и спасателей. Также закрыт на реконструкцию городской пляж на левом берегу Дона. С начала купального сезона на водоемах донской столицы утонули три человека, в том числе один ребенок.