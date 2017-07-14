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ОБЩЕСТВО

Уровень безработицы на Дону снизился

12:36 Пятница, 14.07.2017

В этом году на бирже труда зарегистрировали 21 тысячу нетрудоустроенных жителей Дона. Это меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Как отмечают в региональном правительстве, за первые шесть месяцев в центрах занятости появилось более 100 тысяч вакансий, работа появилась у 61 тысячи человек. Сейчас уровень безработицы в Ростовской области меньше одного процента. Это ниже, чем в среднем по России.

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