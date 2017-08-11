Ушел из жизни почетный гражданин Батайска Павел Иванович Оноколов

11 августа в Батайске на 94 году ушел из жизни почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, автор книг об истории Батайска, архитектор Павел Иванович Оноколов. Об этом сообщили в местной администрации.

Павел Иванович — коренной батайчанин, родился 31 января 1924 года. После окончания семи классов начал работать токарем, мечтал продолжить образование, но вмешалась война. В неполные 19 лет Павел Оноколов пошел защищать Родину, дошел до Праги. В родной город батайчанин смог вернуться в 1949 году. Закончил вечернюю школу, а затем поступил в Ростовский строительный институт, получив профессию архитектора, которая стала его судьбой.

В 1960 году в Батайске была создана городская архитектура, где главным архитектором стал Павел Оноколов. В этой должности он проработал 26 лет. Павел Иванович стоял у истоков разработки и внедрения генплана развития Батайска. При его участии в городе были построены многие объекты, которые сегодня составляют гордость Батайска.

На заслуженном отдыхе Павел Оноколов написал книгу, ставшую бесценным источником знаний об истории города. Его труд «История Койсуга и Батайска 1769-1917 годов» вышел в 2004 году. Автору на тот момент было 80 лет.

Павел Иванович Оноколов награжден орденами и медалями, был обладателем почетных званий и ряда высоких наград. В 1981 году Оноколову получил почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР». В 2002 году решением батайской гордумы стал почетным гражданином города. В мае 2017 года Павлу Ивановичу и Галине Константиновне Оноколовым, прожившим в браке 66 лет, был вручен памятный знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества».