Ушёл из жизни почетный гражданин Таганрога Иван Владимирович Бардуков

9 августа ушёл из жизни почётный гражданин Таганрога Иван Владимирович Бардуков. Об этом сообщает сайт администрации приморского города. Церемония прощания состоится 10 августа по адресу: улица 1-я Котельная, 77/4 (до 12 часов 30 минут). Похороны состоятся в 13 часов на аллее Почетных граждан Николаевского кладбища.

Иван Владимирович родился в Пензенской области, но почти всю жизнь провел именно в Таганроге. Трудовой путь начал рано — еще школьником работал в колхозе на конезоводе. Во время службы в армии был направлен на Дон для подготовки военных на автомобильных курсах. Эта работа получила высокую оценку на Всесоюзном уровне — Иван Бардуков был удостоен Золотого Знака ЦК ДОСААФ за подписью Семена Буденного.

После демобилизации трудился слесарем на комбайновом заводе. Прошел путь до директора предприятия. За большой вклад в развитие завода был награжден Орденом «Знак почета», за изобретательскую и рационализаторскую деятельность — несколькими медалями и многочисленными поощрениями.

В 1990 году Иван Владимирович стал заместителем председателя горисполкома по вопросам коммунального хозяйства. С 1992 года по 1995 год — заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ.

Под руководством и при непосредственном участии Ивана Бардукова построили Приморскую дорогу (ныне улица Адмирала Крюйса), проложили несколько автодорог, ввели в эксплуатацию роддом, детскаую горбольницу, 35 многоэтажек, школу, четыре крупных канализационно-насосных станции. Также Иван Владимирович участвовал в создании троллейбусного депо на улице Александровской.

В 2015 году Ивану Владимировичу Бардукову присвоено звание Почетный гражданин Таганрога.