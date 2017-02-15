Уволена начальник управления образования Волгодонска

В Волгодонске уволена начальник городского управления образования Анна Пустошкина. Кадровые изменения в администрации муниципалитета произошли после конфликта из-за сбоя в поставках продуктов питания для школ и детских садов. Был ли нарушен закон «О госзакупках» и кто должен нести ответственность — эти вопросы обсуждали в Ростове. За круглым столом собрались руководители регионального штаба общественной организации «Народный фронт» и представители власти Волгодонска.

«С учетом того, что провели проверки счетная палата Волгодонска, Контрольно-счетная палата Ростовской области, прокуратура проверила эти поставки, были выявлены нарушения с точки зрения процедуры 44 федерального закона. На сегодняшний день начальник управления образования уволена. Создана рабочая группа, которая занимается урегулированием данной ситуации», — рассказал глава администрации Волгодонска Андрей Иванов.