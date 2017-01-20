Уволенный сторож детского сада в Милютинском районе восстановлен на работе

Сторож детского сада в Милютинском районе добилась восстановления своих трудовых прав. Женщина была уволена в ноябре 2016 года по решению руководства дошкольного учреждения. Однако, как отмечает прокуратура Ростовской области, лишать сторожа работы детский сад не имел права.

«В тот момент она являлась заместителем председателя участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и согласно действующему законодательству не подлежала увольнению по указанному основанию», — поясняет пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор Милютинского района направил исковое заявление в суд с требованием восстановить женщину на работе, а также выплатить денежную компенсацию за время вынужденного прогула. Судья удовлетворил все требования.