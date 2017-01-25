Уже сегодня ночью в Ростовской области резко похолодает

Резкое похолодание ожидается в Ростовской области уже сегодня ночью. Синоптики предупреждают, что температура может понизиться на 6-8 градусов. Это произойдет из-за атмосферного фронта, который придет на Дон с севера. Также усилится ветер — его порывы будут достигать 18-ти метров в секунду. Во всем регионе возможен снег, мокрый снег с дождем и метель. В Ростове ожидается около семи градусов ниже нуля. Такая погода продержится в следующие два дня.