Уже сегодня ночью в Ростовской области резко похолодает
Резкое похолодание ожидается в Ростовской области уже сегодня ночью. Синоптики предупреждают, что температура может понизиться на 6-8 градусов. Это произойдет из-за атмосферного фронта, который придет на Дон с севера. Также усилится ветер — его порывы будут достигать 18-ти метров в секунду. Во всем регионе возможен снег, мокрый снег с дождем и метель. В Ростове ожидается около семи градусов ниже нуля. Такая погода продержится в следующие два дня.
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