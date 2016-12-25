В 2016 году донские спортсмены прославили Ростовскую область на весь мир

В этом году календарь спортивной жизни Дона был наполнен крупными стартами всероссийского и международного масштаба. Но прежде всего это Олимпийские игры в Рио, где Ростовская область по количеству золотых медалей заняла второе место, уступив только Москве. Главным спортивным событием в уходящем 2016-м стала, конечно, Олимпиада — самый важный старт четырехлетия. Атлеты всего мира стремятся попасть на эти состязания, а медали игр считаются наивысшим достижением в спорте. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, несмотря на все сложности, возникшие с участием в них российской сборной, не стали для нашей страны провальными. Скорее наоборот, команда завоевала 56 медалей в 20 видах спорта. И это четвертое место в общем зачете, учитывая, что россияне выступали не в полном составе. В Бразилию отправились 279 спортсменов. 16 из них представляли Ростовскую область. И наши атлеты принесли стране девять медалей и семь из них золотые. Гандболистки в олимпийскую копилку Дона положили наибольшее количество наград — шесть. И все они высшей пробы. Анна Седойкина, Марина Судакова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Екатерина Ильина и Майя Петрова выиграв олимпиаду, стали еще и соучастницами своеобразного рекорда. Сборная России по гандболу — первая в истории национального спорта команда-обладательница олимпийского золота в женских игровых видах. Седьмым для Ростовской области «золотом» на играх в Рио стала медаль синхронистки Влады Чигирёвой. Российская сборная, в составе которой была и дончанка, по итогам финала в групповых упражнениях набрала сумму баллов, позволившую ей стать чемпионками еще до окончания выступления конкуренток. «Это не только моя победа, мы к ней шли. Это победа всей Ростовской области, всех моих первых тренеров, всех тех людей, которые помогали мне, поддерживали меня, которые верили. Эта медаль — это не моя медаль, это наша медаль!», — говорит олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва. А это серебряный призёр Рио-2016 гимнаст Никита Нагорный. Свою награду он завоевал также в командном первенстве. И вновь «серебро» бразильских Игр в этой дисциплине для России стало лучшим результатом за последние 16 лет. «Мы рассчитывали на «бронзу», но выступили намного лучше, чем планировалось. И вот «серебро», — говорит серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Лучшим достижением России оказалась и серебряная медаль батайчанина Алексея Денисенко в тхэквондо. «Приехал домой, а тут такой прием. Непередаваемая атмосфера, я не могу описать свои ощущения, насколько я рад и счастлив», — говорит серебряный призёр Олимпиады-2016 по тхэквондо Алексей Денисенко. Но для Алексея уходящий 2016-й ознаменовался еще одним важным событием. Тхэквондист женился. В избранницы обладатель двух олимпийских наград тоже выбрал известную спортсменку, завоевавшую «бронзу» на Олимпиаде в Лондоне. Анастасия Барышникова из Челябинска. По количеству золотых наград эта Олимпиада для Ростовской области стала одной из лучших за последние годы. Результат можно назвать отличным, учитывая, что и донскую сборную на старте игр потери также не обошли. В Рио мы не досчитались лидеров в двух видах спорта — Сергея Федоровцева в академической гребле, Анны Чичеровой, Екатерины Галицкой и Ирины Тарасовой в легкой атлетике. Вся российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли восемь донских атлетов, из-за допингового скандала также не была допущена к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Специально для спортсменов были организованы альтернативные соревнования. На них представители Дона завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль, показав результаты выше, чем чемпионы бразильских Игр. «Мой соперник сейчас олимпийский чемпион. Был бы я, у него бы не было шансов с таким результатом выиграть. Я был готов именно сейчас показать свой лучший результат», — говорит золотой призёр всероссийских соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Владимир Свиридов. «Участие в соревнованиях Всероссийских нужно было… для нас. Осадок остался, потому что чувство невыполненного долга. И перед людьми, которые в меня вложили силы и время. Нужно было оправдать их ожидания и самому реализоваться, как спортсмену», — говорит золотой призёр всероссийских соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Ельмин. Но спортивный 2016-й — это не только Олимпиада. Для баскетболисток «Ростов-Дона ЮФУ» этот год стал юбилейным. Команда отметила свой 10 День рождения. Большой праздник собрал всех, кто внес свой вклад в становление и развитие команды. Кстати, в регулярном чемпионате наши девушки идут на втором месте. И сезон в самом разгаре. «Я от всей души поздравляю всех жителей Ростова и области с Новым годом. Хочу пожелать стабильности, любви, независимости и как можно больше трехочковых бросков», — говорит генеральный директор БК «Ростов-Дон ЮФУ» Елена Швайбович. Хоккейный «Ростов» стал серебряным призером первенства ВХЛ сезона 2015-2016. В текущем чемпионате команда идет на первом месте. Последние матчи со своим принципиальным соперником — клубом «Тамбов » — в уходящем году «кондоры» выиграли. Ислам Магомедов, Ибрагим Лабазанов, Илья Хоменко, Лариса Коробейникова , Антон Гурьянов, Нияз Ильясов, Юлия Попова, Георгий Ефременко, Дарья Клещёва, Мария Хоренкова — список имен можно продолжать долго. В 2016 представительство донских спортсменов в составе сборных команд России по олимпийским видам составило 339 человек. Нашими атлетами на официальных чемпионатах, первенствах, кубках России завоевано 627 медали разного достоинства. На чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы — 61. Спортивный 2016-й завершен. Кому-то из атлетов он принес признание, кому-то — разочарование, но важно помнить, что за каждым спортивным результатом стоит титанический труд и каждый спортсмен, вне зависимости от набранных баллов, достоин огромного уважения.