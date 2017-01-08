Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В 2016 году на вооружение ЮВО поступило более 40 образцов авиатехники

10:08 Воскресенье, 08.01.2017

В прошлом году на вооружение соединений ВВС и ПВО Южного военного округа поступило более 40 образцов авиатехники. Например, самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-26.

Кроме того, в декабре в Крыму появился комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», а с 1 января 2017 года — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Добавим, по данным сайта Министерства обороны, в этом году плановое перевооружение продолжится.

Еще темы рубрики

08 января 2017
Донская экономика в 2016 году продемонстрировала стабильный рост
08 января 2017
Православные верующие отметили Рождество Христово
08 января 2017
Донские спасатели напоминают о правилах безопасности на льду
08 января 2017
В 2016 году на вооружение ЮВО поступило более 40 образцов авиатехники

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.