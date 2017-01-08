В 2016 году на вооружение ЮВО поступило более 40 образцов авиатехники
В прошлом году на вооружение соединений ВВС и ПВО Южного военного округа поступило более 40 образцов авиатехники. Например, самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-26.
Кроме того, в декабре в Крыму появился комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», а с 1 января 2017 года — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Добавим, по данным сайта Министерства обороны, в этом году плановое перевооружение продолжится.
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