В 2017 году на Дону планируют отремонтировать 280 дворов

280 дворов Ростовской области могут отремонтировать в этом году. В правительстве Дона закончили приём заявок для участия в программе благоустройства «Комфортная среда». Больше всего заявок подали жители Ростова-на-Дону — на ремонт претендуют 173 двора.

Результаты отбора огласят 25 мая. Сейчас конкурсные комиссии рассматривают заявки. Напомним, проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2022 года. Кроме Ростова в программу включили пять городов: Гуково, Зверево, Донецк, Азов и Таганрог.