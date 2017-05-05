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ОБЩЕСТВО

В 2017 году на Дону планируют отремонтировать 280 дворов

12:12 Пятница, 05.05.2017

280 дворов Ростовской области могут отремонтировать в этом году. В правительстве Дона закончили приём заявок для участия в программе благоустройства «Комфортная среда». Больше всего заявок подали жители Ростова-на-Дону — на ремонт претендуют 173 двора.

Результаты отбора огласят 25 мая. Сейчас конкурсные комиссии рассматривают заявки. Напомним, проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2022 года. Кроме Ростова в программу включили пять городов: Гуково, Зверево, Донецк, Азов и Таганрог.

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