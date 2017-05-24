В 2017 году на дороги Ростова нанесут более 100 тысяч м² разметки
В 2017 году на дороги Ростова-на-Дону нанесут более 100 тысяч квадратных метров разметки. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы. При этом 90 процентов всех работ выполнят термопластиком, который долговечнее по сроку службы. По состоянию на сегодняшний день работы выполнены на площади почти в 36 тысяч квадратных метров.
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Как, можно наносить разметку на не существующие дороги? Где, в Ростове, Вы видели дороги?